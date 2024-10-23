Диетолог перечислил плюсы и минусы квашеной капусты

Квашеная капуста не очень подходит для людей с заболеваниями почек и гипертонией. Об этом рассказала диетолог Ольга Воскресная.

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Она пояснила, что в данном продукте высокое содержание соли. Также при повышенной кислотности желудка содержащаяся в квашеной капусте молочная кислота может стать причиной дискомфорта. Более того, кислоты могут наносить вред зубной эмали, в связи с чем важно прополоскать рот после употребления. Эксперт добавила, что у некоторых людей может быть аллергия на крестоцветные культуры.

В то же время Воскресная отметила, что в квашеной капусте присутствуют витамины C, K, B1, B2, B3, B6, фолиевая кислота и такие минералы, как калий, кальций, магний, железо, цинк и марганец. Данный продукт, по ее словам, улучшает пищеварение, снижает риск развития рака груди, простаты и легких, поддерживает сердечно-сосудистую систему благодаря антиоксидантам и укрепляет иммунную защиту организма.

Ранее диетолог Елена Соломатина подсказала защищающие иммунитет осенью продукты. Она напомнила, что для укрепления здоровья в ежедневном рационе должно присутствовать около 500 граммов клетчатки.