Биолог рассказал, кому лучше отказаться от горохового супа

Людям, у которых есть проблемы с пищеварением, лучше отказаться от горохового супа, рассказала LIFE.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. По ее словам, также лучше не есть это блюдо людям, склонным к подагре, так как богатый пуринами горох может повысить уровень мочевой кислоты.

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Эксперт объяснила, что горох и суп из него могут привести к газообразованию и вздутию живота из-за сложных углеводов в составе. Однако горох может быть полезным, так как содержит пищевые волокна, которые нормализуют уровень сахара в крови и улучшают пищеварение. Также горох снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Горох богат растительным белком, что делает гороховый суп хорошим источником питательных веществ для вегетарианцев и тех, кто ограничивает потребление мяса. Он содержит витамины группы B, витамины A, C, K, а также минералы — калий, магний, фосфор и железо, которые важны для поддержания здоровья организма», — отметила биолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова заявила, что солянка, грибной и гороховый супы вредны для здоровья. По ее словам, в них много жира или масла, что может вызвать проблемы с желудком.