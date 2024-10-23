Врач рассказал, как предотвратить образование бляшек в сосудах

Одна из главных причин атеросклероза, связанного с образованием бляшек в сосудах, - затяжной стресс, считает кандидат медицинских наук и кардиолог Анна Кореневич.

© РИА Новости

По словам врача, поскольку таблеток от стресса не существует, люди пытаются снизить его разными доступными способами, которые зачастую имеют серьезные побочные эффекты. Например, те, которые связаны с вредными привычками и употреблением не самой полезной пищи (сладкое, соленое, жирное). Анна Кореневич добавила, что запрещать себе любимую еду - не выход. Такие жесткие ограничения только усугубят стресс.

«Отказ от вредных привычек - это замкнутый круг», — пишет врач, отмечая, что необходимо работать со стрессом, чтобы "разомкнуть этот круг".

Вместе со стрессом из жизни человека уйдут и вредные привычки, в том числе пристрастие к еде, которая не несет пользу для организма.

Без побочных эффектов стресс снимают "только спорт и качественное расслабление", выразила уверенность Анна Кореневич.

«Проблема не в еде, а в стрессе», — еще раз подчеркнула она.

Кардиолог отметила, что перед тем, как начать работать с проблемой, надо принять то, что причина стресса находится внутри человека.

«Мы можем менять только себя. Все остальное не в наших силах», — добавила врач.

Специалист также объяснила, что риски для здоровья повышаются, если обнаруженные бляшки в сосудах продолжают расти. Она отметила, что риск развития инфаркта увеличивается в восемь раз при наличии даже небольших бляшек в артериях сердца.

Материал об этом опубликован в Telegram-канале Анны Кореневич.