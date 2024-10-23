Эндокринолог объяснил, чем полезен черный хлеб

Черный хлеб очень полезен, заявила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

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«Черный хлеб содержит чуть большее количество полезного жира, поскольку зерно темной муки более маслянистое и менее переработанное, чем в пшеничной первого сорта. Жиры, содержащиеся в хлебе, имеют высокую пищевую ценность для организма, поскольку являются ненасыщенными. Это те жиры, которые помогают снизить риски развития атеросклероза, снижают инсулинорезистентность, снижают воспалительные процессы в организме», — сообщила эндокринолог в интервью РИА Новости.

Врач отметила, что черный хлеб быстрее насыщает, тормозит всасывание сахара и выводит излишки жира.

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