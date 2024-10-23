Кардиолог объяснил, от чего зависит здоровье сердца

Кардиолог раскрыла, почему здоровье сердца зависит от ног
Крепкие мышцы ног помогают сердцу качать кровь, рассказала NEWS.ru кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Юлия Фадюхина. Специалист подчеркнула, что главные помощники сердца — это мышцы стопы и голени. По ее словам, при движении происходит напряжение самих мышц и их оболочки.
«Главные помощники сердца — это мышцы стопы и голени. Мышцы голени даже называют «второе сердце». Они, как чехлом, покрыты специальной оболочкой — фасцией. При движении происходит поочередное напряжение и расслабление самих мышц и их оболочки. В итоге, когда мышцы и фасция расслаблены, кровь заполняет вены, а при их сокращении кровь под давлением проталкивается в более глубокие вены и выше к сердцу», — пояснила врач.
Кардиолог обратила внимание, что у вен есть клапаны, благодаря которым кровь не стекает обратно вниз к стопам. В связи с этим, чем активнее человек двигается, тем лучше работают мышцы и циркулирует кровь, предупредила Фадюхина. Врач посоветовала чаще гулять. По ее словам, время прогулок в неделю должно составлять не менее 150 минут.
«Такая нагрузка необходима каждому в соответствии с состоянием здоровья, но не менее 150 минут в неделю. Прогулки можно заменить танцами, плаванием. С осторожностью, однако, стоит относиться к бегу и прыжкам: людям нетренированным или с проблемами с коленями и позвоночником от таких занятий лучше воздержаться или выполнять их под присмотром тренера», — заключила Фадюхина.
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