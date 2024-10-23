Кардиолог объяснил, от чего зависит здоровье сердца

Крепкие мышцы ног помогают сердцу качать кровь, рассказала NEWS.ru кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Юлия Фадюхина. Специалист подчеркнула, что главные помощники сердца — это мышцы стопы и голени. По ее словам, при движении происходит напряжение самих мышц и их оболочки.

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«Главные помощники сердца — это мышцы стопы и голени. Мышцы голени даже называют «второе сердце». Они, как чехлом, покрыты специальной оболочкой — фасцией. При движении происходит поочередное напряжение и расслабление самих мышц и их оболочки. В итоге, когда мышцы и фасция расслаблены, кровь заполняет вены, а при их сокращении кровь под давлением проталкивается в более глубокие вены и выше к сердцу», — пояснила врач.

Кардиолог обратила внимание, что у вен есть клапаны, благодаря которым кровь не стекает обратно вниз к стопам. В связи с этим, чем активнее человек двигается, тем лучше работают мышцы и циркулирует кровь, предупредила Фадюхина. Врач посоветовала чаще гулять. По ее словам, время прогулок в неделю должно составлять не менее 150 минут.

«Такая нагрузка необходима каждому в соответствии с состоянием здоровья, но не менее 150 минут в неделю. Прогулки можно заменить танцами, плаванием. С осторожностью, однако, стоит относиться к бегу и прыжкам: людям нетренированным или с проблемами с коленями и позвоночником от таких занятий лучше воздержаться или выполнять их под присмотром тренера», — заключила Фадюхина.

Эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян ранее рассказал, что нужно заботиться о здоровье зубов ребенка, чтобы в будущем он не столкнулся с проблемами с сердцем. По его словам, также важно беречь ребенка от переохлаждения.