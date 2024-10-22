Эксперты перечислили главные преимущества ходьбы для здоровья

Регулярная ходьба помогает улучшить настроение и повысить уровень энергии, защитить от некоторых заболеваний, сжечь калории и даже продлить жизнь. Вот что по этому поводу говорят врачи и учёные.

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Сжигает калории. В среднем при ходьбе в течение 30 минут со скоростью 5,6 км/ч вы сожжёте 107 ккал при весе 56,6 кг, 133 ккал при весе 70 кг и 159 ккал при весе 84 кг.

Укрепляет сердце. Быстрая ходьба увеличивает пульс и улучшает кровообращение. Это может помочь снизить кровяное давление. Физиотерапевт Райнетта Сэмюэлс говорит, что ходьба также улучшает работу сердца, показатели холестерина, поднимает настроение.

Помогает снизить уровень холестерина. Согласно исследованиям, регулярная ходьба умеренной интенсивности снижает холестерин. Чем больше пройденное расстояние, тем больше польза.

Снижает уровень сахара в крови. Лёгкая ходьба улучшает показатели сахара в крови после еды.

Облегчает боль в суставах. Ходьба укрепляет кости, сохраняет гибкость суставов.

Укрепляет иммунитет. Физическая активность усиливает реакцию иммунной системы во время и после тренировки. Люди, которые регулярно занимаются спортом, реже болеют вирусными инфекциями и испытывают меньше тяжёлых симптомов во время болезни. Одно исследование продемонстрировало, что те, кто ходил пешком пять дней в неделю и минимум 20 минут ежедневно, имели на 43% меньше больничных дней, чем те, кто занимался спортом раз в неделю или реже.

Повышает уровень энергии. При ходьбе по всему телу выделяется кислород, повышается уровень эндорфинов («гормонов хорошего самочувствия»).

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Улучшает настроение. Прогулка на природе в течение 10−20 минут улучшает психическое здоровье. В том числе уменьшает проявление негативных эмоций, снижает уровень стресса, делает позитивные эмоции ярче.

Тонизирует мышцы ног. Во время ходьбы тренируются сразу несколько мышц.

Помогает мыслить творчески. Одно исследование показало, что ходьба в течение 5−16 минут повышает уровень творческого вдохновения по сравнению с сидением.

Уменьшает тягу к сладкому. Научные работы демонстрируют, что 15-минутная быстрая ходьба уменьшает тягу к шоколаду в стрессовых ситуациях по сравнению с отдыхом вместо ходьбы.

Предотвращает развитие некоторых болезней. Регулярные прогулки снижают вероятность развития деменции, болезни Альцгеймера, диабета 2 типа, рака груди. У женщин, которые ходили пешком более одного часа в день каждую неделю, в целом был на 23% ниже долгосрочный риск рака молочной железы, чем у тех, кто не занимался физической активностью. Самые заметные преимущества наблюдались у женщин с лишним весом и в период менопаузы.

Продлевает жизнь. У людей, которые ходят быстро, продолжительность жизни на 20 лет больше, чем у тех, кто ходит медленно. Также быстрая ходьба в течение всей жизни делает человека на 15 лет моложе биологически к 50 годам.

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