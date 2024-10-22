В Роспотребнадзоре назвали топ-5 продуктов с витамином С

Витамин С — сильнейший иммуностимулятор и природный антиоксидант — поступает в организм только с пищей. Чтобы компенсировать суточную потребность в нутриенте, специалисты Роспотребнадзора призывают включать в свой рацион ряд продуктов.

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Топ-5 продуктов с витамином С: