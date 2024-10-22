Пиво и другие продукты, которые негативно влияют на потенцию мужчин

На мужское влечение влияет куда больше факторов, чем может показаться. Даже небольшие изменения в рационе могут привести к большим проблемам с либидо, если вы добавляете в меню неподходящие продукты. Диетолог Константин Ковалев рассказал нам о продуктах, от которых мужчинам стоит воздержаться, чтобы как можно дольше сохранить высокий сексуальный интерес.

Пиво

Напиток, который мужчины обожают, при этом не понимают, что увлечение хмельным напитком приведет к неудачам в постели. Константин:

«В пиве есть фитоэстрогены — они здорово подавляют тестостерон. Мужчинам с низким тестостероном пиво буквально противопоказано».

Кроме того, пиво провоцирует набор лишнего веса, а последний в свою очередь становится причиной увеличения женских гормонов в мужском организме.

Соя

Еще один продукт, богатый фитоэстрогенами. Но полностью отказываться от употребления сои все же не стоит, так как она богата белком, который трудно получить из других продуктов. Наш эксперт рекомендует употреблять соевые продукты в умеренных количествах, но если вы проходите терапию по повышению тестостерона, проконсультируйтесь с врачом, возможно, от сои на время придется отказаться и заменить ее более безопасным для гормональной системы продуктом.

Льняное масло

Если оливковое масло невероятно полезно для мужчин и женщин, то с популярным в среде поклонников ЗОЖ кукурузным стоит быть осторожнее. Диетолог:

«Как и кукурузное, льняное масло подавляет выработку тестостерона».

Эти масла не провоцируют повышение других гормонов, но и главному мужскому не дают поддерживаться в норме. В качестве замены рассмотрите кунжутное или то же оливковое масло.

Консервы

К продуктам, продающимся в жестяных банках, стоит относиться с подозрением, если вы следите за качеством своей сексуальной жизни. Да-да, даже простые шпроты могут сорвать ваш секс. Все дело в том, что копчености в банках могут быть пропитаны веществом бисфенолом А, которое выделяется из стенок жестяных банок. Это вещество угнетающе влияет на количество сперматозоидов, и мужчинам, планирующим семью, стоит отнестись внимательнее к тому, что они употребляют на регулярной основе.