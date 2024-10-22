Кожура каштана оказалась полезна для профилактики рака

Каштан — это одно из лучших лакомств в зимние месяцы. Известно, что особенно полезна для здоровья его кожура.

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Вот какие преимущества даст употребление в пищу кожуры каштана.

Высокая питательная ценность. Из каштанов вы получите много клетчатки, белка, углеводов, железа, фосфора, магния.

Поддержание кровообращения. Благодаря соку каштановой кожуры вы ускорите кровообращение, поддержите водный баланс, предотвратите развитие варикозного расширения вен.

Снятие усталости. Отвар из каштановой кожуры помогает при умственной и физической усталости, снижает температуру при гриппе и простуде.

Улучшение аппетита. Для этого нужно сделать пюре из каштановой кожуры и смешать всё с мёдом. Это поможет стимулировать аппетит у ребёнка.

© Ferra.ru

Средство для ухода за волосами. Кожура каштана — это природное средство против выпадения волос. Для этого нужно мыть их отваром.

Улучшение здоровья кожи. Кожура каштана восстанавливает, очищает кожу, предотвращает её старение.

Поддержание здоровья пищеварительной системы. В каштанах много клетчатки, а их кожура очищает кишечник.

Снижение риска возникновения рака. Всё потому, что в кожуре каштана содержатся антиоксиданты.

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