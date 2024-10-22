Фитнес-тренер призвал быть осторожными с «агрессивным» похудением

Стремительная потеря веса вредит здоровью.

Избавляться стоит от лишнего жира, а не мышечной массы тела, подчеркнул в эфире радиостанции «Говорит Москва» Дмитрий Путылин.

«Если мы подходим к агрессивному похудению с умом и не делаем его долгосрочным — это может нам помочь. В психологии людей мы не сможем искоренить желание получить быстрый результат в ограниченном промежутке времени. Гораздо проще убедить человека, что давай две недели поднапряжёмся, посчитаем калории, посидим на низкой калорийности, а потом ты вернёшься на свою калорийность поддержания. Это действительно приносит результат, и я сам проводил такие околонаучные эксперименты, эмпирический опыт для своих подопечных, для самого себя. И это, действительно, работает. Есть определённые «но», которые мы выяснили во время этих экспериментов. Мы должны помнить о том, что нам нужно избежать любого негативного влияния на наше здоровье. Первое негативное влияние — потеря мышечной массы, которую никак нельзя допустить. Поэтому агрессивный дефицит — это не просто перестать есть. Терять вес тела и терять жир — это абсолютно разные вещи».

Сегодня в комитете ГД по здравоохранению предрекли «очень большой спрос» на Ozempic в России. Препарат «реально эффективен для похудения». Перед его применением стоит советоваться с врачом, сообщил первый зампред думского комитета по охране здоровья Фёдот Тумусов.