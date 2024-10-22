Какие тренировки помогают сберечь суставы

Щадящими для суставов выступают высокоинтенсивные тренировки с низкой ударной нагрузкой (HILIT). Они не предполагают выполнение прыжков и берпи. Для сохранения здоровья суставов Об этом изданию Fortune рассказал физиотерапевт и персональный тренер Райан Чоу из США.

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По словам эксперта, лучшим способом поддержания хорошей физической формы выступают HIIT — высокоинтенсивные интервальные тренировки. Они состоят из интенсивных серий упражнений и активного отдыха между ними. Попеременная физическая нагрузка в интенсивном и умеренном темпе позволяет добиться эффективного жиросжигания.

Однако у таких тренировок есть недостатки — они могут быть травматичными для суставов и сухожилий вследствие необходимости выполнять множество прыжков и отскоков в разных вариациях. Вместо HIIT Чоу рекомендует выполнять HILIT — высокоинтенсивные тренировки с низким ударным воздействием. Они минимизируют нагрузку на опорно-двигательный аппарат, помогая укрепить тело и повысить выносливость.

Ударная нагрузка создается массой движущегося тела при столкновении с твердой поверхностью. Самым ярким примером такого упражнения выступает бокс. Благодаря интенсивным тренировкам с использованием ударных нагрузок мышцы получают дополнительное стимулирующее воздействие, однако для уязвимых групп населения (например, пожилых людей), оно может быть разрушительным.

Наряду со снижением риска травм, HILIT также сокращает время восстановления между тренировками. Это помогает следовать графику и, при желании, заниматься ежедневно.

Ранее были названы щадящие упражнения для облегчения боли в спине.