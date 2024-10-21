Врач раскрыл вред кисломолочных продуктов

Кисломолочные продукты, например кефир, могут привести к нарушению пищеварения, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный врач РФ Андрей Осипов. По его словам, также некоторые продукты вредны из-за процента жирности.

Медик объяснил, что кефир может оказать на кишечник ослабляющее действие. Молоко может спровоцировать нарушения ЖКТ у людей с лактазной недостаточностью. Кроме того, творог может негативно влиять на почки. Также этот продукт может стать причиной остеопороза.

Исключением из этого являются простокваша и йогурт, однако все эти продукты должны использоваться только при нормальном сроке годности, — отметил врач.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что от рака кишечника могут защитить овощи, фрукты, цельнозерновые крупы и ягоды. По ее словам, также рекомендуется есть кисломолочные продукты и пить достаточно воды.

До этого преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов рассказал, что, несмотря на полезные свойства, кефир может быть опасен для человека. Он объяснил, что в открытом длительное время продукте гибнут кисломолочные бактерии, а остаются только дрожжи.