Эксперты призвали добавлять в рацион богатые йодом продукты

Йод нужен для выработки гормона щитовидной железы тироксина, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на специалистов регионального Роспотребнадзора. По их словам, этот гормон важен для водно-солевого обмена.

Организм не вырабатывает йод, поэтому он является важной частью рациона. В связи с этим добавляйте в блюда йодсодержащую соль и включайте в меню продукты, богатые йодом: тунец, креветки, морские водоросли, треска, — объяснили в ведомстве.

Специалисты отметили, что тироксин нужен для синтеза белков, углеводов и жиров. Этот гормон влияет на работу сердца и печени, теплообмен, рост и деление клеток. Кроме того, из-за дефицита йода может начаться угнетение нервной системы, а у детей могут снизиться иммунитет и появиться задержка роста.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов рассказал, что йодированная соль противопоказана при гломеруло- и пиелонефрите. Он добавил, что данный продукт нельзя употреблять при крапивнице и фурункулезе из-за риска обострений.

До этого диетолог Кристина Войт сообщила, что самым полезным для человека видом соли является йодированная. Она отметила, что до 70% россиян могут испытывать нехватку йода в организме.