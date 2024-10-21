Польза массажа стоп и противопоказания

Массаж стоп — приятная и полезная процедура, делать которую можно у специалистов или дома. Она обладает расслабляющим и лечебным эффектом. «Красный Север» расскажет о пользе массажа стоп для организма, какие есть противопоказания, и как его сделать самому себе.

Наши ноги испытывают большие нагрузки при ходьбе и в стоячем положении. Усиливаются они, если у человека есть лишний вес, он носит тесную обувь, при чрезмерных физических нагрузках, наличии заболеваний или травм. Негативно отражается на здоровье ног малоподвижный образ жизни, сидячая работа. Массаж стоп снимает боли, восстанавливает силы, расслабляет, а также помогает в лечении и профилактике различных заболеваний.

Чем полезен массаж стоп

Массажа стоп комплексно воздействует на организм. Он помогает:

снять боли и напряжение в ногах;

улучшить кровообращение;

уменьшить отеки;

вернуть суставам подвижность;

стабилизировать артериальное давление;

облегчить головные боли;

успокоить нервную систему, снять бессонницу;

улучшить общее самочувствие человека.

Кому нужно делать массаж стоп

Массаж стоп показан как для расслабления, снятия усталости ног, улучшения кровообращения, так и для лечения отеков, плоскостопия, деформации стоп, патологий опорно-двигательного аппарата и других заболеваний. Часто массаж необходим для реабилитации после травм, переломов или операций.

На стопах расположено большое количество биологически активных точек, это — проекции практически всех органов. Воздействие на них способно улучшить работу многих систем организма и самочувствие в целом. Например, при головных болях может помочь массирование кончиков пальцев ног, при неприятных ощущениях в пояснице — пяток.

Опытные массажисты владеют различными техниками и приемами. Индивидуально для пациента они подбирают их и сочетают, чтобы добиться максимального положительного эффекта.

Врачи советуют делать массаж стоп не разово, а курсами. В среднем один сеанс длится 15 — 30 минут, курс — 10 процедур (два — три раза в неделю). Однако все зависит от техники выполнения массажа и его цели.

Перед процедурой желательно выпить стакан теплой воды. Ее рекомендуют делать минимум через час после приема пищи.

Кому нельзя делать массаж стоп без консультации врача

Беременность, сахарный диабет, варикозное расширение вен, остеопороз и онкологические заболевания не считаются абсолютными противопоказаниями для массажа стоп, но при их наличии обязательно нужно перед процедурой проконсультироваться с врачом.

Об индивидуальных особенностях здоровья рекомендуется проинформировать и массажиста, чтобы не усугубить состояние.

Нельзя делать массаж стоп при наличии:

синяков и повреждений кожных покровов на стопах (порезы, царапины);

вывихов и растяжений в первые 10 дней после травмы;

грибковых и дерматологических заболеваний (псориаз, экзема и другие);

обострения хронических заболеваний;

повышенной температуры тела;

вирусных и инфекционных заболеваний.

Как сделать самомассаж стоп

Если нет возможности сходить к профессиональному массажисту, то можно помочь своим ногам самостоятельно. Правда для этого нужна определенная подвижность тела. Многим пожилым людям или имеющим в анамнезе травмы будет сложно дотягиваться до стоп.

В зависимости от времени суток воздействие самомассажа на организм будет разным. Так, с утра он поможет взбодриться и улучшить кровообращение, вечером — расслабит, снимет накопленную за день усталость.

Алгоритм действий при самомассаже

Удобно расположитесь, например, в кресле. Массаж рекомендуется начинать с левой стопы. Ее нужно положить на бедро правой ноги, стоящей на полу. Некоторые люди предпочитают сидеть на коврике и притянуть к себе ногу. Используйте специальное масло или крем. Поглаживающими движениями начните массировать стопу с пальцев, затем — перейдите на свод, подошву и пятку. Далее поверхности нужно растереть ребром руки, ладонью или костяшками пальцев. После разогрева можно постепенно увеличивать интенсивность, используя круговые движения, надавливания, пощипывания, сгибание и повороты стопы и пальцев, но не допуская болезненности. Так же нужно поработать со второй ступней. Надеть носки для сохранения тепла, отдохнуть с приподнятыми на валике ногами 15 минут.

Самомассаж делают не только руками. Можно приобрести специальные мячики, ролики, коврики, гидромассажную ванночку для ног.