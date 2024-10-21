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Хирург рассказал, какие виды рака помогает предотвратить зеленый чай

Регулярное употребление зеленого чая помогает предотвратить развитие рака груди, поджелудочной железы, желудка и пищевода, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он объяснил, что для профилактики онкологии нужен «комплекс факторов».

Хирург рассказал, какие виды рака помогает предотвратить зеленый чай
© globallookpress.com

Разумеется, употребление одного зеленого чая не сможет остановить развитие онкологии. Тут нужен комплекс факторов и соблюдение определенных правил и норм жизни. По данным некоторых исследователей употребление зеленого чая снижает риск развития рака пищевода, желудка, кишечника, поджелудочной железы, яичников, молочной железы, — отметил Умнов.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил, что курение и употребление алкоголя являются одними из основных причин развития рака груди. Он отметил, что курящие женщины в четыре раза чаще страдают от онкологии.

По его словам, алкоголь увеличивает риски развития болезни, если употреблять его постоянно даже в небольших количествах. Врач уточнил, что онкологические заболевания молочной железы развиваются постепенно, поэтому их можно вычислить на начальном этапе.