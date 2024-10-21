Хирург рассказал, какие виды рака помогает предотвратить зеленый чай

Регулярное употребление зеленого чая помогает предотвратить развитие рака груди, поджелудочной железы, желудка и пищевода, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он объяснил, что для профилактики онкологии нужен «комплекс факторов».

Разумеется, употребление одного зеленого чая не сможет остановить развитие онкологии. Тут нужен комплекс факторов и соблюдение определенных правил и норм жизни. По данным некоторых исследователей употребление зеленого чая снижает риск развития рака пищевода, желудка, кишечника, поджелудочной железы, яичников, молочной железы, — отметил Умнов.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил, что курение и употребление алкоголя являются одними из основных причин развития рака груди. Он отметил, что курящие женщины в четыре раза чаще страдают от онкологии.

По его словам, алкоголь увеличивает риски развития болезни, если употреблять его постоянно даже в небольших количествах. Врач уточнил, что онкологические заболевания молочной железы развиваются постепенно, поэтому их можно вычислить на начальном этапе.