Ученые рассказали, как предотвратить 80% инсультов

Специалисты из Американской ассоциации инсульта (подразделения Американской кардиологической ассоциации) установили, что предотвратить это опасное событие можно четырьмя способами. К ним относятся правильное питание, отказ от курения, физическая активность и управление факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний с помощью медикаментов. Результаты исследования опубликованы в журнале Stroke.

© Газета.Ru

По мнению специалистов Американской кардиологической ассоциации, до 80% инсультов можно избежать, осуществляя эти защитные меры. Подробнее они описаны в научной работе, которая заменяет рекомендации 2014 года.

Новое исследование предлагает врачам актуальные стратегии профилактики инсульта у людей без предшествующей истории заболевания. Особое внимание уделяется выявлению и управлению факторами риска, такими как высокое кровяное давление, избыточный вес, высокий уровень холестерина и сахара в крови. Также подчеркивается роль социальных детерминант здоровья, которые могут влиять на вероятность инсульта, и важность обеспечения доступности информации для пациентов с разным уровнем образования и языковыми навыками.

Отдельный блок рекомендаций касается здоровья женщин. Он информирует о необходимости скрининга на факторы риска инсульта, такие как использование оральных контрацептивов, гипертония во время беременности и другие осложнения. Эксперты отмечают, что соблюдение этих рекомендаций может не только снизить риск инсульта, но и помочь в профилактике деменции, также связанной со сбоями в работе мозговых сосудов.