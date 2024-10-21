Эндокринолог: заболеваемость токсическим гепатитом возросла из-за БАДов

Переизбыток витаминов, особенно вызванный самостоятельным приемом больших доз, может привести к серьезным последствиям для здоровья. Эта проблема стала очень актуальной в последнее время, ведь сегодня многие люди принимают БАДы, не задумываясь о возможных рисках. О том, к чему это может привести, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, к.м.н., диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

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По словам специалиста, большие дозы витаминов могут вызвать токсическое воздействие на организм. Особенно страдает печень, через которую проходят витамины.

«Увеличилось число случаев токсического гепатита из-за беспорядочного приема витаминов, в некоторых случаях это может привести даже к летальному исходу. Поэтому перед приемом любых БАДов и лекарственных препаратов необходимо проконсультироваться с врачом», — подчеркнула Михалева.

Эндокринолог предупредила, что наибольшую опасность представляет переизбыток жирорастворимых витаминов (А, Е, Д, К).

«Например, избыточное употребление витамина D может вызвать отложение кальция в органах и сосудах, что приводит к камням в почках и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Витамин К, который часто принимают для улучшения свертываемости крови, может усугубить риски тромбозов у пожилых пациентов, особенно если они принимают препараты для разжижения крови. В частности, Варфарин. Переизбыток витамина А может оказывать прооксидантный эффект вместо антиоксидантного, провоцируя развитие различных заболеваний. Согласно данным исследований, его длительный прием может увеличить риск развития рака», — предупредила специалист.

Врач также рассказала о последствиях переизбытка водорастворимых витаминов, которые практически не накапливаются в организме, кроме витамина В12.

«Например, длительный прием больших доз витамина С приводит к усиленной работе почек, что может спровоцировать образование оксалатных камней. Остальные водорастворимые витамины в больших дозах редко приводят к каким-то неблагоприятным воздействиям. Но прием их в больших дозах совершенно бесполезен, потому что все лишнее, что употребляется в виде водорастворимых витаминов, будет выводиться с мочой», — отметила врач.

В заключение эндокринолог отметила, что принимать витамины рекомендуется только по назначению врача.