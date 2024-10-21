Иммунолог: в сезон простуд нужно придерживаться здорового образа жизни

В сезон простуд нужно придерживаться здорового образа жизни, рассказала «Здоровью Mail» аллерголог-иммунолог Наталья Мальцева. По ее словам, чтобы защитить организм осенью, нужно отказаться от вредных привычек и поменять питание.

Медик посоветовала питаться по принципу «гарвардская тарелка» в сезон болезней. Половину такой тарелки занимают овощи, четверть — белки, оставшуюся часть — цельнозерновые продукты. Также следует гулять, бегать, плавать или заниматься танцами, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Важно спать около восьми часов и обеспечить себе психологический комфорт, добавила Мальцева. Стресс влияет на иммунитет и вызывает его дисрегуляцию. Кроме того, нужно создать дома здоровый микроклимат. Температура воздуха должна быть 18–20 градусов, а влажность — 40–60%, подытожила иммунолог.

Ранее в Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга рассказали, что богатые витаминами и минералами плоды шиповника помогают в профилактике простуды. По словам специалистов, в плодах этого растения рекордное количество витамина C. Эксперты объяснили, что шиповник содержит витамины K и E. Они важны для синтеза гемоглобина, свертываемости крови, а также могут замедлить процессы старения.