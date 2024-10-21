Терапевт объяснила, чем опасен переизбыток витамина С

Врач объяснила, чем опасен переизбыток витамина С
Витамин С полезен, но его переизбыток может привести к негативным последствиям. В интервью радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа объяснила, что витамин С создает кислую среду, которая при попадании в двенадцатиперстную кишку может оказать негативное влияние на организм.
«Когда мы ложимся спать, на языке может проявиться кислота. Еще хуже, если на языке мы почувствуем горечь. Это значит, что кислота проявилась вместе с желчью. Это тоже не очень приятное удовольствие. То есть переизбыток витамина С может вызвать всевозможные изменения кишечной флоры наших слизистых. А это наша основная защита, которая должна быть в идеальном состоянии», − заключила Людмила Лапа.
По ее словам, если человек без хронических заболеваний и аллергий просто простудился, витамин С будет полезен. Однако рекомендуемая максимальная доза составляет один грамм. Если же принимать по одному грамму 3-4 раза в день перорально, это может привести к интоксикации организма. Витамин С также оказывает значительное влияние на желудочно-кишечный тракт, что делает его неподходящим для людей с аллергиями и хроническими заболеваниями.