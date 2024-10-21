Терапевт объяснила, чем опасен переизбыток витамина С

Витамин С полезен, но его переизбыток может привести к негативным последствиям. В интервью радио Sputnik врач-терапевт Людмила Лапа объяснила, что витамин С создает кислую среду, которая при попадании в двенадцатиперстную кишку может оказать негативное влияние на организм.

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«Когда мы ложимся спать, на языке может проявиться кислота. Еще хуже, если на языке мы почувствуем горечь. Это значит, что кислота проявилась вместе с желчью. Это тоже не очень приятное удовольствие. То есть переизбыток витамина С может вызвать всевозможные изменения кишечной флоры наших слизистых. А это наша основная защита, которая должна быть в идеальном состоянии», − заключила Людмила Лапа.

По ее словам, если человек без хронических заболеваний и аллергий просто простудился, витамин С будет полезен. Однако рекомендуемая максимальная доза составляет один грамм. Если же принимать по одному грамму 3-4 раза в день перорально, это может привести к интоксикации организма. Витамин С также оказывает значительное влияние на желудочно-кишечный тракт, что делает его неподходящим для людей с аллергиями и хроническими заболеваниями.