Врачи поделились, как восполнить нехватку йода в организме

Калининградская область считается йододефицитным регионом, поэтому её жителям необходимо принимать препараты на основе йода, предупреждают медики. Чем опасна его нехватка для здоровья, «Клопс» узнал у врачей-эндокринологов.

Водорастворимый элемент содержится в почве. Земли России не могут похвастаться его изобилием, отметила эндокринолог, кандидат медицинских наук Юлиана Белова.

«К дефицитным регионам относится и Калининград, даже несмотря на наличие моря. А йод является необходимым веществом для здоровья человека», — обратила внимание эндокринолог Татьяна Юспина.

Какие последствия вызывает недостаток йода

У взрослого человека развивается гипотиреоз — нехватка гормонов щитовидной железы, и её увеличение (зоб). Детям дефицит йода грозит задержкой физического и полового развития.

В особой зоне риска находятся беременные женщины. По словам Беловой, недостаток йода может вызвать у плода пороки развития вплоть до гибели, а у будущей мамы — осложнения беременности и родов.

ВОЗ настоятельно рекомендует женщинам принимать йод и на стадии планирования беременности, и в течение всего срока вынашивания ребёнка.

«У плода щитовидная железа развивается на ранних сроках, примерно к 14 неделям она уже полностью формируется», — уточнила Юспина.

Как принимать йод правильно

Основные источники йода в пище — это рыба и морепродукты, однако их количество в рационе недостаточно, чтоб закрыть все потребности организма.

«Добавки в виде йодида калия стоит обсудить с доктором», — прокомментировала Юлиана Белова.

Обогащённые йодом продукты — тоже хороший способ дополнить рацион этим микроэлементом. Однако стоит помнить, что это летучее соединение, которое при нагревании испаряется. Поэтому добавлять йодированную соль стоит в те блюда, которые не проходят термической обработки, например, в салаты, подчеркнула Татьяна Юспина.

Детям рекомендуется принимать йод дополнительно. А вот взрослым без назначения врача этого делать не стоит. Есть ряд заболеваний, при которых такая добавка нежелательна, предупредила эндокринолог Юспина.