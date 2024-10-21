Диета доктора Аткинса: стоит ли на нее садиться и что можно есть

Диета Роберта Аткинса входит в десятку самых популярных систем питания в мире. Ее придерживаются многие звезды, включая Ким Кардашьян, Анджелину Джоли и Брэда Питта. В чем ее суть? И так ли она хороша? Давайте разбираться. Но сначала дисклеймер. Помните, что каждый организм индивидуален. А потому перед началом диеты обязательно проконсультируйтесь со специалистом, чтобы узнать, подходит ли лично вам такой рацион.

Что такое диета Аткинса: новое слово в похудении или незабытое старое?

Итак, что же такое диета Аткинса? Это система питания, разработанная врачом-кардиологом Робертом Аткинсом в 1872 году. Сам автор называл ее системой питания и образом жизни. А все потому, что, однажды изменив рацион, человек должен придерживаться новых правил всю жизнь. При этом ему непременно стоит заниматься спортом, это неотъемлемое условие.

Правила просты: худеющий переходит на низкоуглеводный рацион, основу которого составляют белки и жиры. Таким образом, диета Аткинса — новая версия знакомого всем худеющим «урезания углеводов». По мнению автора системы питания, благодаря такому образу жизни можно избежать не только увеличения веса, но и диабета, болезней сердечно-сосудистой системы и других недугов.

Считаем «чистые» углеводы на диете Аткинса

Итак, меню на диете Аткинса подразумевает урезание углеводов. При этом, по словам самого врача, речь идет о «чистых» углеводах. Чтобы рассчитать их, необходимо отнять массу клетчатки от общего числа углеводов в продукте. К примеру, в 100 граммах яблока содержится 13,81 грамма углеводов. Количество клетчатки — 2,4 грамма. Следовательно, «чистых» углеводов во фрукте — 11,41 грамма.

При этом существует несколько версий диеты: 20, 40 и 100. Цифрами обозначается количество «чистых» углеводов, разрешенных в сутки. Классический вариант — это диета Аткинса 20. Впрочем, придерживаться ее достаточно сложно, ведь отказаться придется не только от сладкого и мучного, но и от многих фруктов. Модифицированная диета Аткинса 100 — более посильный вариант. Именно ее предлагают сделать «образом жизни». А 40 — это «золотая середина».

Плюсы и минусы диеты Аткинса

Эффективность диеты доктора Аткинса пока остается под вопросом. Многие эксперты считают, что похудение на этой схеме — следствие не отказа от углеводов, а общего снижения дневного калоража. К тому же следование диете Аткинса подразумевает регулярные занятия спортом. А это также не может не сказаться на фигуре. Между тем влияние этой диеты в долгосрочной перспективе пока не исследовано. Так что вопросов все же больше, чем ответов.

Если говорить о плюсах этой системы, то к ним относятся:

разнообразие рациона и доступность продуктов;

отказ от подсчета калорий;

отсутствие чувства голода благодаря обилию белка;

улучшение метаболизма глюкозы и инсулина;

возможность нарастить мышечную массу.

Минусов тоже немало. В их числе:

возможные слабость и головокружение на первых порах;

необходимость строгого подсчета углеводов;

сокращение числа фруктов и других полезных углеводных продуктов;

вероятность возвращения веса после отказа от диеты;

вероятность развития ряда болезней.

О последнем стоит сказать особенно подробно. Как уже было отмечено, любой организм индивидуален, так что универсальных диет не существует. Поэтому иногда система Аткинса может быть попросту опасной. Если худеющий питается в основном животными жирами, ему грозят повышенный холестерин и атеросклероз сосудов. Диета также может спровоцировать появление камней в почках и желчном пузыре, запоры и другие проблемы в работе ЖКТ.

Этапы диеты Аткинса

Если вышесказанное вас не остановило, отправимся дальше и перейдем к этапам диеты Аткинса. Их всего 4:

индукция (14 дней) — режим «сжигания лишнего», «чистые» углеводы ограничены до 12–15 граммов, получаемых из овощей, углеводные продукты минимизированы, количество потребляемой воды — 8 стаканов в сутки;

основная (от 14 дней до нескольких лет до достижения «идеального» веса) — плавное наращивание числа углеводов (по 3–5 граммов), введение в рацион питательных углеводных продуктов вроде фруктов и орехов с отслеживанием динамики веса (вес будет снижаться, но медленнее);

переходная (до прекращения потери веса) — количество углеводов поднимается на 10 граммов, рацион расширяется (можно, например, добавить крахмалистые овощи), на этом этапе определяется индивидуальная дневная «норма» углеводов;

поддерживающая (до конца жизни) — углеводная планка остается на прежнем уровне, ограничения сохраняются.

Меню для этапов диеты Аткинса

Как же составить меню диеты Аткинса? Этапы подразумевают специфические ограничения. Так, на первых порах можно есть:

мясо;

птицу;

рыбу;

некрахмалистые овощи;

яйца;

белковые молочные продукты;

напитки, включая газировку, без сахара;

грибы;

морепродукты.

На втором этапе можно плавно ввести в рацион сыры, орехи, бобовые, крахмалистые овощи, несладкие ягоды, черный хлеб. Можно пить сухое вино и другой низкоуглеводный алкоголь. Однако если вес начнет расти, придется вернуться на фазу индукции. На третьем и четвертом этапах количество «разрешенных» продуктов можно плавно увеличивать или поддерживать.

Как же составить меню на диете Аткинса? Таблица «разрешенных» и «запрещенных» продуктов станет верным помощником. Достаточно выписать любимые продукты, соответствующие требованиям диеты, и указать количество содержащихся в них «чистых» углеводов. Благодаря этому проводить расчеты будет совсем несложно.

Вот несколько идей для приемов пищи на диете Аткинса:

завтрак — омлет с кусочком чеддера, творожные сырники со сметаной, салат из сыра, ветчины и зелени или обезжиренный творог;

обед — суп из семги, куриные фрикадельки с овощами, тушеная цветная капуста с куриным филе или тушеные грибы с рыбой на гриле;

перекус — творожный сыр с листьями салата, греческий йогурт, кефир или салат;

ужин — запеченные овощи и свиные ребрышки, рагу, сладкие перцы с курицей, куриные отбивные или рыба на пару или на гриле.

Напоследок повторим: идеальный рацион можно составить только с учетом индивидуальных особенностей организма. Будьте осторожны, экспериментируя с диетами, это не такое безобидное дело, как может показаться. Так что обязательно проконсультируйтесь со специалистом, чтобы похудение было безопасным и здоровым.