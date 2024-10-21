Названо неочевидное преимущество физических упражнений

Физические упражнения могут снижать тяжесть похмелья, способствуя выработке обезболивающих веществ, повышая качество сна, улучшая обмен веществ и снижая уровень воспаления в организме. Об этом изданию The Conversation рассказали ученые из Университета Ноттингем Трент (Великобритания).

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В исследовании, опубликованном в журнале «Аддиктивное поведение», приняли участие 1676 студентов, которые за последние три месяца хотя бы раз испытывали похмелье. Все участники тренировались не менее 30 минут в неделю. Испытуемые рассказали о своих привычках в употреблении алкоголя, уровне физической нагрузки и тяжести симптомов похмелья.

Результаты показали, что физическая активность (особенно интенсивные упражнения, такие как бег) снижает тяжесть похмельных симптомов. Это связано с тем, что тренировки стимулируют выработку эндорфинов — химических соединений, которые служат «естественными обезболивающими» организма.

Регулярные тренировки также помогают регулировать циркадные ритмы человека, что улучшает качество сна. Это особенно важно после употребления алкоголя, который обычно нарушает ночной отдых. Благодаря физической активности увеличивается продолжительность сна и уменьшается количество пробуждений ночью. В результате люди лучше высыпаются, что снижает интенсивность симптомов похмелья на следующий день.

Кроме того, физическая активность улучшает обмен веществ, что ускоряет переработку алкоголя организмом и помогает бороться с воспалительными процессами, вызванными спиртным. Тренировки стимулируют выработку противовоспалительных молекул, которые способствуют общему восстановлению.

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