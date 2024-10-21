Назван продукт для укрепления иммунитета

Богатые витаминами и минералами плоды шиповника помогают в профилактике простуды, пишет «МК в Питере» со ссылкой на Роспотребнадзор Санкт-Петербурга. По словам специалистов, в плодах этого растения рекордное количество витамина C.

Эксперты объяснили, что шиповник содержит витамины K и E. Они важны для синтеза гемоглобина, свертываемости крови, а также могут замедлить процессы старения. Кальций, калий, железо, магний и другие минералы, которые есть в растении, укрепляют иммунитет и регулируют уровень холестерина в крови.

Шиповник обладает мочегонными и ранозаживляющими свойствами, отметили в ведомстве. Кроме того, он способствует укреплению костей и нормализует работу ЖКТ, добавили специалисты.

Ранее нутрициолог Екатерина Веселова рассказала, что лучшие продукты осеннего сезона — это яблоки, тыква и шиповник. По ее словам, при этом их лучше не употреблять в огромных количествах.

До этого диетолог Елена Соломатина заявила, что богатые витаминами A, С и D продукты необходимы для укрепления иммунитета осенью. По ее словам, большое количество витамина C содержится в отваре шиповника, болгарском перце, квашеной капусте и черной смородине, витамина D — в печени трески и морепродуктах.