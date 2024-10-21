Врач: обычные прогулки могут уберечь от инсульта

Регулярные прогулки могут снизить риск инсульта, утверждает врач-невролог Наталья Корявцева. Эксперт отметила, что физическая активность помогает уменьшить вероятность возникновения инсульта на 20-30%, основываясь на научных исследованиях.

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Для тех, кто не занимается спортом на регулярной основе, подойдет комплекс простых упражнений. Врач рекомендует начинать с ходьбы быстрым шагом по 30 минут не менее пяти раз в неделю. Также можно включить в программу два-три подхода по 10-15 приседаний, 5-10 отжиманий от стены или стула, а также упражнение "планка".

Корявцева отметила важность ежедневных упражнений на растяжку. Любая физическая активность, которая вызывает легкое повышение пульса (110-130 ударов в минуту) и одышку, но при этом позволяет вести беседу, поможет не только в профилактике инсульта, но и других проблем со здоровьем.

При наличии хронических заболеваний перед началом занятий врач советует в интервью aif.ru обязательно проконсультироваться с врачом.

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