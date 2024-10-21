Как выявить авитаминоз в домашних условиях

Трещины в уголках рта могут говорить о дефиците железа и витаминов группы В, поделилась с «Леди Mail» врач Юлия Юсипова. По ее словам, некоторые народные практики действительно помогают определить авитаминоз.

Трещины в уголках рта и регулярные язвы в полости рта могут сигнализировать о нехватке железа, витаминов группы В. Сухие и потрескавшиеся губы — это часто сигнал о том, что в организме недостаток B2, увеличенные и красные сосочки на языке могут быть связаны с нехваткой B2 или B6, — подчеркнула Юсипова.

Она добавила, что красная и жирная кожа на лице и носу может свидетельствовать о дефиците цинка, витаминов B2, B6 или жирных кислот. При этом грубая кожа и акне на бедрах и плечах говорят о нехватке жирных кислот или витаминов В и Е. Дефицит жирных кислот или цинка может быть причиной сухости, грубости кожи и трещин.

Перхоть связана с дефицитом жирных кислот, цинка, витаминов B6 и C, а медленный рост волос — цинка или железа. Гладкость и сухость языка, а также белые точки на ногтях могут свидетельствовать о нехватке железа, а воспаленные и чувствительные глаза — о недостатке витамина A или B2, указала врач.

При этом достоверный результат могут показать только анализы, назначенные специалистом, подытожила эксперт.

Ранее токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что организм может сигнализировать о ядах в кишечнике через неприятный запах изо рта и сухость. По его словам, это можно исправить контролем питания и вредных привычек. Так, чувство слабости и сонливости после еды он назвал признаком дефицита железа и «уставших» надпочечников.