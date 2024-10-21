Доктор рассказала, что может спровоцировать раннюю менопаузу

Средний возраст женщины, в котором приходит менопауза, — 50 лет. Однако она может наступать и раньше из-за ряда провоцирующих факторов. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила руководитель отделения репродукции Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии Ксения Краснопольская.

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Среди факторов, провоцирующих раннюю менопаузу, по ее словам, — генетика, операции на яичниках, а также перенесенные аутоиммунные заболевания. Специалист также отметила, что во время менопаузы происходят гормональные изменения, в связи с чем у женщины может снижаться либидо, а также уменьшаться плотность костной ткани, что напрямую связано с недостатком эстрогенов.

«Могут быть еще и клинические проявления: приливы жара, раздражительность. Помимо отсутствия сексуального влечения, <...> могут присоединяться циститы. Изменяется качество жизни в целом: трудоспособность, отношение к жизни», — рассказала врач.

При появлении вышеуказанных симптомов она посоветовала немедленно обратиться к гинекологу-эндокринологу, который назначит необходимую терапию.

О том, как поддержать организм в период менопаузы, «Газете.Ru» рассказала Диана Сычева, практикующий врач акушер-гинеколог, врач УЗД, врач превентивной медицины, эксперт компании Solgar.

По ее словам, полезно включать в свой рацион продукты, богатые фитоэстрогенами: это бобовые, морковь, соевые продукты, кофе, брокколи. Меню с ними станет дополнительной поддержкой для организма. Также важно не забывать об омега-3 жирных кислотах, витаминах группы В и витамине D.