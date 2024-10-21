Проще, чем кажется: как сохранить и улучшить зрение

Россия оказалась в топ-3 среди стран с близорукостью у молодежи. «Вечерняя Москва» пообщалась с врачом-офтальмохирургом Татьяной Тимофеевой и узнала, откуда пошла такая тенденция и как сохранить хорошее зрение.

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Подобная ситуация связана с тем, что мы постоянно окружены различной техникой. В том числе этому подвержены и дети, так как обучение в школах часто происходит посредством гаджетов. К тому же поменялась культура общения у детей и подростков, все чаще они поддерживают связь в различных чатах через интернет, тем самым постоянно находясь на близком расстоянии от смартфонов. А это негативно сказывается на развитии и работе внутренних структур глаз. По моим наблюдениям, тенденция к тому, что мы еще больше времени будем проводить при работе вблизи экранов, только набирает свои обороты. Поэтому мы должны бережно относиться к своему зрению: делать передышки при работе с электронными гаджетами, регулярно посещать врачей, заниматься специальной глазной гимнастикой. Это позволит нам дольше и качественнее жить здоровыми.

Однако меня как врача-офтальмолога очень радует, что все больше людей разных возрастных категорий сегодня обращаются к врачу-окулисту за просто базовой проверкой зрения. Россияне интересуются своим здоровьем, и это вселяет надежду. Я бы рекомендовала любому человеку, у которого не было никогда проблем со зрением, хотя бы один раз в год обследоваться у врача-офтальмолога, проходить различные диагностические тесты и смотреть состояние всего глаза. Все потому, что есть достаточно много глазных заболеваний, которые могут вообще никак не проявляться до момента осмотра. Еще очень важно не запускать ситуацию. Если вы вдруг почувствовали в глазах какой-то дискомфорт, которого раньше не было, стоит оперативно отложить дела и обратиться к ближайшему врачу-офтальмологу за консультацией.

Сон от всех болезней

Звучит банально, но для сохранения здоровья своих глаз необходимо соблюдать режим! Так, достаточный сон позволяет глазам восстановиться. Помимо качественного ночного отдыха нужно за час до него отказаться от использования гаджетов. Мы очень любим посидеть в социальных сетях, лежа в кровати, но это, во-первых, будоражит наш организм и «прогоняет» сон, а во-вторых, негативно влияет на состояние глаз (особенно если листать ленту в темноте). А еще важно выбрать удобные постельные принадлежности.

Вам поможет массаж

Еще один способ улучшить состояние своих зрительных органов — это, как ни странно, массаж. А лучше всего массаж шейно-воротниковой зоны. Он помогает восстановить кровообращение и микроциркуляцию в сосудах глаз. Еще можно делать себе массирование определенных точек на лице. К примеру, на лбу, в височной части или точку между бровями. Однако переду окулистов также важны тем как трогать эти зоны, лучше обратиться за советом по правильной технике к врачу-окулисту.

Спасут от сухости

На маркетплейсах можно наткнуться на интересный товар, который внешне напоминает обыкновенную маску для сна. В описании товара утверждается, что он снимает усталость глаз, улучшает кровоснабжение и расслабляет мышцы. Несмотря на то что выглядит все это как очередная уловка маркетологов, такая маска действительно может быть полезна, отмечают эксперты. Она работает при синдроме сухого глаза. Когда человек очень устает, его веки могут смыкаться не до конца, что и провоцирует дискомфорт в органах. Подобная маска может помочь в этой проблеме. Однако использовать ее часто не рекомендуется. А еще товар должен иметь эластичные резинки и быть не из колющих материалов.

Маркетологи не дремлют

Перфорированные очки, как уверяют нас продавцы, — настоящий спасатель от близорукости и тренажер для глаз. Девайс выглядят как самые обыкновенные очки, только вместо классических линз у них — черные пластиковые полотна в дырочку. Благодаря крошечным отверстиям идет фокусировка взгляда, и пациент действительно видит лучше. Однако офтальмологи предупреждают — никакой практической ценности такие очки не несут. Они не снимают усталости, не являются тренажером, их даже не назначают в качестве плацебо. Как только пациент уберет от глаз очки, он станет видеть так, как прежде.

Для тех, кто всегда у компьютера

Еще один совет от окулистов — держите рядом увлажняющие глазные капли. Их периодическое использование, особенно если вы весь день работаете с компьютером, поможет избежать сухости и жжения в глазах.

Качаем мышцы, чтобы снять усталость

Для улучшения кровообращения подойдет следующее упражнение: плотно зажмурьте глаза на несколько секунд, а затем откройте и водите ими сначала вправо, потом влево, а затем вверх и вниз по диагонали. Таким образом вы заставите дополнительно работать мышцы, при помощи которых у вас поворачиваются глаза. Подобные движения помогут снять напряжение и усталость. Лучше всего делать такие упражнения в перерывах на работе, но, кончено, без фанатизма.

Все внимание на питание

Потребление оптимального количества свежих овощей, фруктов, ягод способствует не только правильной работе желудочно-кишечного тракта, но и положительно влияет на наше зрение. Среди таких чудо-продуктов можно выделить: миндаль, морковь, сладкий перец, черную смородину, крупы, морепродукты... Список велик, но стоит предупредить, что если есть все это в большом количестве, можно получить не суперзрение, а аллергическую реакцию. Так что обязательно нужно быть внимательными к порциям.

А теперь сфокусируйся

Этот метод офтальмологи считают одним из самых эффективных. Зрение останется стабильным, если делать упражнения по три-пять минут каждый день. Для того чтобы выполнить гимнастику, необходимо выбрать два предмета: один вблизи от вас, один вдали. Затем поочередно смотреть на каждый из них сначала одним глазом, а потом другим. Кстати, для упрощения задачи можно прикрепить точку размером с копеечную монету на уровень глаз на окно и переводить взгляд от нее до какого-либо объекта за стеклом. Однако врачи предупреждают — гимнастика это не панацея и она, к сожалению, полностью не избавит от всех проблем. Но точно позволит дольше и качественнее работать с предметами на ближних дистанциях: телефонами, компьютерами, планшетами и другой техникой.

Покажи личико: как выбрать очки

Очки уже давно перестали быть чем то «постыдным» и некрасивым. Сейчас многие носят их просто в качестве аксессуара. Тут главное — правильно подобрать оправу. Так, людям с овальной формой головы, отмечают эксперты, повезло больше всего. Им подходят практически любые оправы. Главное — ширина оправы должна быть равна самой широкой части лица, иначе обладатель аксессуара рискует случайно остаться без очков. В приоритете модели-авиаторы, «кошачьи» оправы, каркасы с плавными формами. Квадратному типу лица подойдут большие очки. А также овальные, каплевидные и круглые оправы. Если форма лица жесткая, стоит отдать приоритет скругленным формам, а сама ширина оправы должна быть чуть больше ширины скул. Людям же с круглым лицом лучше поставить в приоритет прямоугольные формы, для того чтобы добавить в силуэт углов резкости. Обладателям головы в форме сердца подойдут варианты оправ с массивной детализированной нижней частью, небольшими окулярами с узкой перемычкой, а также модели с низко посаженными дужками, считают эксперты.