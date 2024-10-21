Почему йодная сеточка не работает

Народный метод нанесения йодной сеточки для определения количества йода в организме не работает — это миф. Об этом сообщает главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Отмечается, что дефицит йода может стать причиной снижения иммунитета, ухудшения памяти и внимания, сильной утомляемости и задержки роста у детей.

Организм сам не вырабатывает йод, поэтому рекомендуется добавлять в еду йодосодержащую соль, а в рацион продукты, богатые йодом. Это треска, креветки, тунец, морские водоросли.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородский врач назвал три продукта, которые помогут включить кишечник.