Раскрыто, что происходит с организмом, когда мы регулярно едим квашеную капусту
Квашеная капуста считается суперпродуктом. Но действительно ли она полезна для нас? На этот вопрос ответили эксперты.
Вот несколько полезных свойств квашеной капусты, подтверждённых наукой.
Улучшение пищеварения. Одна порция квашеной капусты даёт 4 г клетчатки. Она необходима для хорошего пищеварения и регулярной дефекации. Бет Розен, зарегистрированный диетолог, специализирующийся на здоровье кишечника, говорит, что в такой капусте много нерастворимой клетчатки. Она помогает увеличивать объём стула и выводить отходы.
Улучшение здоровья кишечника. Стресс, диета и образ жизни, факторы окружающей среды и генетика со временем могут нарушить баланс бактерий в кишечнике. Решить эту проблему можно при помощи употребления квашеной капусты. Это ферментированная пища, которая может поддерживать здоровье кишечника. Согласно исследованиям, употребление ферментированных продуктов влияет на кишечнике в долгосрочной и краткосрочной перспективе.
Укрепление иммунитета. Квашеная капуста является источником витамина С. Научные работы демонстрируют, что ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, уменьшают воспаление, способное ослабить иммунную систему.
Лучшее состояние кожи. Витамин С в квашеной капусте влияет и на кожу. Он нужен для создания коллагена, структурного белка, который помогает коже оставаться упругой и эластичной. Также этот витамин блокирует солнечные ультрафиолетовые лучи и защищает от повреждения свободными радикалами, ускоряющими старение.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.