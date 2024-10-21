Что происходит с организмом, когда мы регулярно едим квашеную капусту

Квашеная капуста считается суперпродуктом. Но действительно ли она полезна для нас? На этот вопрос ответили эксперты.

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Вот несколько полезных свойств квашеной капусты, подтверждённых наукой.

Улучшение пищеварения. Одна порция квашеной капусты даёт 4 г клетчатки. Она необходима для хорошего пищеварения и регулярной дефекации. Бет Розен, зарегистрированный диетолог, специализирующийся на здоровье кишечника, говорит, что в такой капусте много нерастворимой клетчатки. Она помогает увеличивать объём стула и выводить отходы.

Улучшение здоровья кишечника. Стресс, диета и образ жизни, факторы окружающей среды и генетика со временем могут нарушить баланс бактерий в кишечнике. Решить эту проблему можно при помощи употребления квашеной капусты. Это ферментированная пища, которая может поддерживать здоровье кишечника. Согласно исследованиям, употребление ферментированных продуктов влияет на кишечнике в долгосрочной и краткосрочной перспективе.

Укрепление иммунитета. Квашеная капуста является источником витамина С. Научные работы демонстрируют, что ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, уменьшают воспаление, способное ослабить иммунную систему.

Лучшее состояние кожи. Витамин С в квашеной капусте влияет и на кожу. Он нужен для создания коллагена, структурного белка, который помогает коже оставаться упругой и эластичной. Также этот витамин блокирует солнечные ультрафиолетовые лучи и защищает от повреждения свободными радикалами, ускоряющими старение.

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