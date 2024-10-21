Почему силовые тренировки могут быть неэффективны при снижении веса

Поднятие тяжестей — отличный способ похудеть. Но бывают случаи, когда вы много тренируетесь и не достигаете желаемых результатов.

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Распространённая причина, по которой цифры на весах не двигаются с места, хотя вы выполняете силовые упражнения, — это потребление большего количества калорий, чем вы сжигаете. Доменик Анджелино из Международной академии персонального тренинга говорит, что, пока вы теряете больше калорий, чем потребляете, вы будете сжигать жир. И для этого необязательно выполнять определённый тип упражнений.

Также важно понимать разницу между потерей веса и потерей жира. Если вы худеете, то это не всегда означает, что вы теряете именно жир. На вес тела может влиять количество жира, мышц и даже удерживаемой телом воды.

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Также вес может стоять на месте из-за увеличения мышечной массы. Аманда Капритто из PTPioneer подчёркивает, что все ткани тела имеют массу, поэтому увеличение мышц — это тоже набор веса. Вы можете одновременно терять жир и наращивать мышцы.

Капритто говорит, что поднятие тяжестей с целью снижения веса — это в большинстве случаев не самый эффективный способ тренировки. Дело в том, что эти цели — нарастить мышечную массу и похудеть — сильно конфликтуют. Более целесообразно будет сосредоточиться на чём-то одном.

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