Как здоровье организма зависит от состояния сосудов

Сосуды в теле человека играют ключевую роль, транспортируя питательные вещества к клеткам, выводя токсины. Самочувствие напрямую зависит от их состояния. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

Специалист пояснила: клетки не могут долго обходиться без кислорода, и именно сосуды с эритроцитами обеспечивают его доставку.

Важно следить за их состоянием, так как это влияет на уровень сахара, окисление и способность транспортировать "воздух".

По мнению медика, здоровье сосудов связано с рисками атеросклероза, гипертонии, инсультов и других заболеваний. Утолщение и хрупкость их стенок, а также образование атеросклеротических бляшек вызваны неправильным питанием, включая избыток сахара, фастфуда и трансжиров.

Диетолог-нутрициолог отмечает: негативную роль играют также курение, малоподвижный образ жизни и нехватка витаминов. Чтобы улучшить здоровье сосудов, стоит отказаться от вредных привычек и добавить в рацион омега-3 и витамины, пишут "Известия".