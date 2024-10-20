Врач раскрыл простой трюк, позволяющий заснуть за считаные минуты

Многие сталкиваются с бессонницей, но не знают, как с ней бороться. Врач Скотт Уолтер поделился простым трюком, который поможет справиться с этой проблемой.

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Он рассказал о простом умственном упражнении, известном как «когнитивное перетасовывание» — метод, способный перестроить или реорганизовать мысли, сродни перетасовке колоды карт. Эта техника направлена на то, чтобы отвлечь разум от сознательных мыслей, которые могут мешать сну.

Просто думайте о случайных словах и объектах, которые не имеют ничего общего друг с другом, например корова, лист, бутерброд.

Скотт Уолтер советует повторять эти слова про себя, пока вы не заснёте.

Есть и второй вариант этого упражнения. Для начала выберите любую букву алфавита. Затем начните считать своё сердцебиение и через каждые восемь ударов думайте о слове, которое начинается на эту букву.

Этот метод эффективен, поскольку он не только отвлекает мозг, но и имитирует так называемый «микросон» — процесс, когда человек начинает погружаться в сон.