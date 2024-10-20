Топ-5 продуктов, которые нужны людям после 40 лет

Людям после 40 лет стоит разнообразить рацион субпродуктами, цитрусовыми, орехами, рыбой и темнолистовой зеленью, посоветовала в Telegram-канале эндокринолог Екатерина Янг. По ее словам, эти продукты помогут поддержать гормональный баланс, продлить молодость и стать бодрее.

Субпродукты (особенно печень и говяжье сердце). [Содержат] белок для восстановления клеток и мышц, для долгого насыщения. Витамины группы В и гемовое железо. Коллаген для кожи, слизистых оболочек, сухожилий, связок, костей, сосудов. Триптофан для хорошего сна, — объяснила врач.

Темнолистовая зелень, продолжила эксперт, является источником витаминов группы В, меди и антиоксидантов. Рыба необходима организму, так как в ней содержатся омега-3 жирные кислоты для работы мозга и йод для нормальной работы щитовидной железы, уточнила Янг.

Цитрусовые помогают организму усваивать белок, снижают отечность и поддерживают иммунитет, добавила врач. Орехи помогают превратить полученную пищу в энергию, а также содержат полезные жиры, кальций и витамин Е, резюмировала Янг.

Ранее диетолог Рустем Садыков рассказал, что квашеная капуста полезна не только для работы ЖКТ, но и способна помочь убрать отеки. По его словам, продукт обладает мочегонным эффектом, который избавит от избыточной жидкости в организме. Кроме того, квашеная капуста способствует лучшему усвоению белков и жиров из-за содержащихся в ней ферментов.