Врач рассказал, что поможет замедлить старение

Лекарства от старения пока нет, но есть способы продлить молодость. Приятные способы отсрочить старение и предотвратить развитие дегенеративных болезней назвал врач-гериатр Кирилл Прощаев.

Первой рекомендацией специалиста стал туризм.

«Путешествие — это всегда получение новой информации, а новая информация заставляет мозг работать более активно», — подчеркнул Прощаев в беседе с «Газетой.ру».

Кроме того, физические нагрузки при активном отдыхе улучшают здоровье сердца и сосудов.

Также гериатр посоветовал заниматься танцами, подчеркнув, что «начать никогда не поздно». Танцы повышают приток крови к мозгу, позитивно влияют на самочувствие и физическую форму.

Еще одной возможностью продлить молодость Прощаев назвал игру на музыкальных инструментах. Изучение нотной гаммы развивает когнитивные способности по аналогии с изучением иностранного языка.

Ранее диетолог Елизавета Афинская заявила, что сидячий образ жизни и любовь к фастфуду приводят к раннему старению. Эти привычки провоцируют набор веса с возрастом, что истощает организм и ухудшает внешний вид.