Терапевт рекомендовала парить ноги для защиты иммунитета осенью

Важно проводить процедуру сразу после переохлаждения, до появления симптомов заболевания.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила кандидат медицинских наук Юлия Чехонина. «Есть такая истина, что голову ещё можно держать в холоде, а ноги лучше в тепле. И как бы в подтверждение тому, что осенью наше здоровье в какой-то степени начинается с ног, служит тот факт, что, вспоминая бабушек, есть такой старинный, всем известный способ повысить защитные силы организма — это попарить ноги. Вот действительно помогает, потому что у нас на стопах находится масса биологически активных точек. И если их правильно простимулировать, это поможет нам простимулировать иммунитет, защитные силы организма. Но это важно делать ещё до того, как появились какие-то симптомы заболевания. То есть если произошло переохлаждение, человек промочил ноги, да ещё потом и замёрз. Вот если сразу после этого принять горячий душ и ещё отдельно уделить внимание ногам, то тогда есть все шансы пережить это переохлаждение без потерь».

Ранее Юлия Чехонина назвала помогающие справиться с осенней хандрой напитки. Отвары ромашки, мяты и липы способствуют расслаблению нервной системы. Полезно также пить шиповник — он «богат» витамином С и эффективен при первых признаках простуды.