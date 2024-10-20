Названы лучшие упражнения для избавления от жира на руках

Фитнес-тренер Ингрид Клэй назвала лучшие упражнения для избавления от жира на руках. Ее слова приводит Рarade.

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Первым упражнением эксперт назвала отжимания на трицепсах. Для их выполнения нужно сесть на край стула, положив руки рядом с бедрами. Далее следует подниматься, опуская тело к полу и согнув локти под углом 90 градусов, и вернуться в исходное положение. Следующим упражнением стали отжимания с упором на трицепсы.

Закончить тренировку Клэй рекомендовала сгибанием рук на бицепс. Для этого нужно встать с гантелями в каждой руке, вытянуть руки по бокам. Далее следует выполнить семь повторений, поднимая вес на полпути, затем семь повторений, опуская его сверху до половины вниз, и семь полных повторений, когда руки поднимаются над головой.

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