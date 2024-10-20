Эксперт назвал пять осенних продуктов для улучшения памяти

Диетолог Альберт Абаев перечислил сезонные осенние продукты, которые помогают поддерживать память и замедлять снижение когнитивных функций. Антиоксиданты во фруктах, ягодах и овощах, такие как бета-каротин в батате и флавоноиды в клюкве, защищают мозг от окислительного стресса и болезней.

"Эти полезные для мозга осенние продукты содержат множество других питательных веществ, которые полезны не только для работы мозга, но и для здоровья в целом".

Так, осенью для улучшения памяти следует употреблять следующие продукты:

сладкий картофель;

имбирь;

свёкла;

клюква;

листовая зелень.

Продукты содержат питательные вещества, которые поддерживают память и когнитивные функции. Также они обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.