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Эксперт назвал пять осенних продуктов для улучшения памяти

Диетолог Альберт Абаев перечислил сезонные осенние продукты, которые помогают поддерживать память и замедлять снижение когнитивных функций. Антиоксиданты во фруктах, ягодах и овощах, такие как бета-каротин в батате и флавоноиды в клюкве, защищают мозг от окислительного стресса и болезней.

"Эти полезные для мозга осенние продукты содержат множество других питательных веществ, которые полезны не только для работы мозга, но и для здоровья в целом".

Так, осенью для улучшения памяти следует употреблять следующие продукты:

  • сладкий картофель;
  • имбирь;
  • свёкла;
  • клюква;
  • листовая зелень.

Продукты содержат питательные вещества, которые поддерживают память и когнитивные функции. Также они обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

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