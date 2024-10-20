Травматолог-ортопед дал советы по профилактике остеопороза

Сегодня, 20 октября, отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом. Травматолог-ортопед ФНКЦ ФМБА России Ахмед Османов в беседе с изданием «Вести Подмосковья» объяснил, что при этом диагнозе костная ткань теряет свою плотность, повышается риск переломов. Чаще всего остеопороз развивается у женщин в период угасания репродуктивной функции на фоне недостатка эстрогенов, участвующих в метаболизме кальция.

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«Потеря костной массы нередко наблюдается у мужчин и женщин пожилого возраста. Причины - гормональная недостаточность, малоподвижный образ жизни, дефицит витамина D, сахарный диабет, патологии почек, печени или щитовидной железы», - отметил эксперт.

При остеопорозе лечащий врач может назначить медикаментозное лечение для усиления костеобразования и снижения разрушения тканей скелета. Препараты применяются в комплексе с витамином D и кальцием. Суточная доза витамина D подбирается индивидуально, суточная доза кальция составляет 500-1000 мг в зависимости от возраста и веса пациента. Самолечение и бесконтрольный прием витаминов, напомним, может обернуться дополнительными проблемами со здоровьем. Также в ряде случаев назначается использование ортопедических средств: например, корсет поддерживает грудной отдел позвоночника при ходьбе или долгом положении стоя.

Для прочности костной ткани травматолог-ортопед посоветовал восполнять дефицит кальция и витамина D. Нужно поддерживать физическую активность, заниматься лечебной физкультурой и наращивать мышечный корсет, который мог бы защитить кости, например, при падении или ударе. Следует придерживаться качественного полноценного питания с витаминами и минералами, употреблять молочные продукты, зеленые овощи, сухофрукты, орехи, постную говядину и рыбу. Лучшей профилактикой остеопороза врач Османов назвал постоянную физическую активность, сбалансированный рацион, прием витамина D по назначению специалиста.