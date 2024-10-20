Ученые рассказали о преимуществах тренировок под дождем

Тренировки и обычные прогулки под дождём имеют свои недостатки и преимущества. Об этом сообщает эксперт клиники Майо в США Таннер Данн.

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Во-первых, пребывание под дождём положительно влияет на психическое состояние человека.

"Шум дождя может выступать в качестве естественного средства для снятия стресса, способствуя расслаблению и улучшению качества сна".

Во-вторых, дождь может положительно влиять на тех, кто занимается спортом на улице. Он помогает сохранять прохладу, позволяя тренироваться дольше и эффективнее.

Наконец, прогулки и другая физическая активность под дождём полезны для дыхательных путей. Дождь смывает загрязняющие вещества и аллергены, делая воздух чище и потенциально улучшая здоровье дыхательной системы.

Между тем дождь в холодную погоду может привести к ослаблению иммунитета и сделать вас восприимчивым к болезням.