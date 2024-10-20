Нутрициолог посоветовал включить в осенний рацион блюда из тыквы

Тыква в большом количестве содержит витамин А, важный для здоровья глаз, кожи и иммунной системы, рассказал в беседе с RT нутрициолог Николай Миллер.

«Кроме того, в её составе есть поддерживающие работу нервной системы витамины группы B и полезный для иммунитета витамин C. Содержащиеся в ней минералы, такие как калий и магний, играют важную роль в поддержании нормального кровяного давления и укреплении костей. Оптимальное потребление калия может помочь снизить высокое артериальное давление, уменьшая риск развития сердечных заболеваний и инсульта», — рассказал специалист сервиса «Профи».

Особенно, по его словам, ценны в составе тыквы антиоксиданты, такие как каротиноиды (бета-каротин, альфа-каротин), защищающие организм от свободных радикалов.

«Это помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых и раковых заболеваний. Антиоксиданты в составе тыквы, такие как витамины C и E, благотворно влияют на здоровье кожи и цвет лица. Более того, тыква является источником питательных веществ, стимулирующих выработку коллагена. Коллаген — это белок, который поддерживает эластичность и прочность кожи», — пояснил нутрициолог.

Собеседник RT подчеркнул, что тыква — универсальный продукт, который можно использовать в супах, выпечке, кашах и даже смузи.

«Причём она вся съедобна — не только мякоть, но и семена, кожура и даже цветки. Семена тыквы, например, отличный источник полезных жиров и белка, а также триптофана, аминокислоты, которая играет роль в выработке серотонина», — добавил он.

Специалист предложил приготовить тыквенный суп: он богат витаминами, легко усваивается и имеет сливочный вкус.

«Готовьте такой суп на овощном или курином бульоне и добавляйте любимые полезные специи, например имбирь, куркуму или чёрный перец», — посоветовал эксперт.

Также, по его словам, можно приготовить тыквенную кашу, которая богата белками, углеводами и жирами, поэтому является отличным источником энергии.

«Для приготовления каши нужно использовать свежую тыкву, крупу (например, рис) и молоко. Также можно добавить мёд или корицу для вкуса», — добавил Миллер.

Он порекомендовал включать тыкву в рацион уже сейчас, чтобы поддерживать иммунитет в приближающийся сезон холодов.

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