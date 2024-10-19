Врач рассказала о продуктах, помогающих адаптироваться к осени

Санитарный врач, диетолог Людмила Денисенко рассказала о продуктах, помогающих адаптироваться к осени.

«В это время организм старается перестроиться. Он адаптируется к холодам по-своему: сосуды сжимаются или расширяются в зависимости от погоды и давления на улице. Некоторые этого просто не замечают, зато для других такая погода и дурное самочувствие — настоящая катастрофа», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

Как отметила Денисенко, важно не переедать, особенно жирного и жареного. Есть лучше небольшими порциями по 4 — 5 раз в день.

По словам эксперта, желательно выбирать продукты, богатые витаминами А, С и Р. Это ягоды, морковь, яйца, цитрусовые, гречка.

Кроме того, не рекомендуется злоупотреблять кофе.

В свою очередь, диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» посоветовала не пить кофе натощак.

«Это повреждает слизистую. Дело в том, что это достаточно кислотный напиток, и у людей, особенно склонных к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, кофе может спровоцировать обострение», — пояснила она.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова дала рекомендации, как выбрать полезные хлебцы.