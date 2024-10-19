Специалисты рассказали, несут ли вред для организма съеденные перед сном дольки апельсина, сообщает издание The Day.

© Unsplash

Апельсины, как и другие цитрусовые, имеют очень много преимуществ. Так, они состоят на 67% из витамина С, а также на 8% из калия и на 7% из меди. В них не так много сахара, но большое количество полезных волокон.

Можно ли есть апельсины на ночь во время диеты

Эксперты не рекомендуют в целом принимать пищу за два-три часа до сна по следующим причинам:

Еда не успевает перевариться и остается в желудке до утра;

Сахар не перерабатывается и из-за этого откладывается в виде жира или целлюлита;

Пища, съеденная перед сном, затормаживает процессы похудения.

Тем не менее, именно апельсин будет полезным и удобным перекусом, так как он полностью переваривается за полчаса, а 100 грамм его мякоти содержат всего 40 калорий. У него есть только один минус: из-за кислого вкуса апельсин может разжечь аппетит. Поэтому следует учитывать особенности собственного организма, прежде чем есть цитрусовые на ночь.

Разрешено ли есть цитрусовые при заболеваниях желудка

Апельсин повышает уровень кислотности при попадании в желудочно-кишечный тракт, поэтому от него следует отказаться людям, которые страдают от: