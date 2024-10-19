В Роспотребнадзоре дали семь советов по укреплению иммунитета

В надзорном ведомстве рассказали, что иммунная система очень важна для жизни человека. Она состоит из различных органов и клеток, которые оберегают от вредных веществ.

Защитная система позволяет организму бороться с болезнями и инфекциями. Для поддержки здоровья и профилактики заболеваний важно укреплять иммунную систему.

Вот несколько способов, как это сделать.

1. Правильно питаться. Употребляйте пищу, богатую витаминами и минералами: овощи, фрукты, орехи, рыбу и молочные продукты.

2. Вести активный образ жизни. Регулярно занимайтесь спортом или выполняйте физические упражнения, чтобы поддерживать здоровье сердца и укреплять иммунитет.

3. Обеспечивать отдых. Спите достаточное количество часов, так как недосыпание может ослабить иммунитет.

4. Контролировать стресс. Практикуйте расслабляющие техники, такие как медитация, йога или глубокое дыхание, чтобы уменьшить уровень тревоги и укрепить организм.

5. Проводить закаливание. Постепенно приучайте свое тело к холоду, например, принимайте контрастный душ или гуляйте на свежем воздухе в прохладную погоду.

6. Соблюдать гигиену. Мойте руки перед едой и после посещения общественных мест.

7. Делать прививки. Регулярно проходите вакцинацию против гриппа и других болезней, чтобы защитить себя от инфекций и укрепить иммунитет.

Тем временем в Самарской области от сезонных вирусов прививаются целыми трудовыми коллективами.