Гастроэнтеролог назвала самые полезные грибы

Для многих любителей тихой охоты продолжается сбор урожая грибов в лесу. Ведь среди них есть полезные виды, которые благотворно влияют на организм человека.

Самыми полезными являются вешенки, шампиньоны, чага, белые грибы и лисички, — рассказала врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.

«Королем» среди грибов все-таки считается белый. Он омолаживает кожу, волосы, ногти и хорошо влияет на органы пищеварения.

При этом шампиньоны предотвращают развитие неврозов, стресса и депрессии. Они поддерживают красоту не только изнутри, но и снаружи.

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