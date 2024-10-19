Эксперты раскрыли, сколько белка должно содержаться в одном приеме пищи

Специалисты напомнили о важности белка в пище и объяснили, сколько именно его должно содержаться, сообщает издание The Voice.

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Белок, или протеин – очень важный компонент питания, за счет которого идет рост мышц и поддержание мышечной массы.

Однако, в отличие от жира, накопить белок невозможно. Именно по этой причине протеин необходимо потреблять в достаточном количестве с пищей.

В качестве общей рекомендации можно часто услышать совет употреблять белок не менее 50 грамм в рамках диеты на 2000 ккал. Но эксперты напоминают, что это должно зависеть от возраста, образа жизни и веса человека.

Известный диетолог Жаклин Лондон утверждает, что необходимо исходить из схемы 1 грамм белка на 1 грамм веса. Если вы занимаетесь спортом и очень активны, то нужно рассчитать количество протеина по схеме 1,5 грамм белка на 1 грамм веса тела.

В то же время, по словам другого диетолога Джейн Баррел, гораздо проще ориентироваться на объем протеина с каждый приемом пищи: этот показатель не должен быть менее 15 грамм.

Специалист подчеркнула, что белок усвоится только в том случае, если в пище содержатся также углеводы и жиры. В противном случае протеин пойдет на получение энергии, а не на поддержание мышечной массы.

Также важно само качество белковых продуктов. Протеин в переработанных мясных изделиях, например, в колбасе и сосисках, несет в себе множество вредных веществ.

Наиболее хорошими источниками белка являются: