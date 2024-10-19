Диетолог назвал худший для здоровья элемент завтрака

Бывший специалист FDA подверг критике популярные американские завтраки в виде хлопьев, назвав их наихудшими из-за высокого уровня сахара, искусственных красителей и консервантов.

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Доктор Дарин Детвайлер, занимавший пост главы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, отметил, что в одной порции хлопьев содержится 12,35 грамма сахара, что составляет почти 50% от рекомендуемой суточной нормы для ребёнка.

Детвайлер призвал производителя пересмотреть состав своей продукции и уменьшить количество искусственных компонентов и сахара. Поддержала его позицию и диетолог Лиза Московиц, которая подчеркнула, что регулярное потребление таких хлопьев может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

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