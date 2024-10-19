Сколько дубайского шоколада можно съесть за один раз без последствий

Россиян предупредили о высокой калорийности дубайского шоколада. Модный восточный десерт сложно достать даже на родине в ОАЭ, а в России цены на него достигают нескольких тысяч рублей за 200-граммовую плитку. Между тем, дубайский шоколад — настоящая «инсулиновая бомба». Рассказываем, сколько его можно съесть без вреда для здоровья. Спойлер: сладкоежкам это не понравится.

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Сколько калорий в дубайском шоколаде

В составе дубайского шоколада — собственно, сам шоколад, а ещё фисташковая паста, орехи и тесто катаифи.

В итоге на одну плитку весом 200 г приходится больше 1000 калорий, написал телеграм-канал «Shot Проверка».

Сколько дубайского шоколада можно съесть

Попробовать дубайский шоколад можно, но в умеренном количестве, заявила телеграм-каналу диетолог Кристина Франц.

По её словам, допустимо съедать 20 г сладости в день.

Но при условии, что у вас нет проблем со здоровьем.

Десерт противопоказан людям с диабетом и избыточным весом.

Кроме того, орехи в составе шоколада могут спровоцировать диарею, добавила эксперт.

Чем опасен дубайский шоколад

В основе дубайского шоколада — молочный шоколад, в котором и так больше всего сахара по сравнению с другими видами.

Начинка только добавляет восточному десерту калорийности.

Большая концентрация сахара в маленькой порции быстро попадает в кровь, уровень глюкозы и инсулина резко подскакивает, предупредила врач-нутрициолог Жанна Садовская.

Кроме того, в жареном тесте для начинки, скорее всего, присутствуют трансжиры, которые повышают уровень холестерина.