Инсулиновая бомба. Сколько дубайского шоколада можно съесть за один раз без последствий
Россиян предупредили о высокой калорийности дубайского шоколада. Модный восточный десерт сложно достать даже на родине в ОАЭ, а в России цены на него достигают нескольких тысяч рублей за 200-граммовую плитку. Между тем, дубайский шоколад — настоящая «инсулиновая бомба». Рассказываем, сколько его можно съесть без вреда для здоровья. Спойлер: сладкоежкам это не понравится.
Сколько калорий в дубайском шоколаде
В составе дубайского шоколада — собственно, сам шоколад, а ещё фисташковая паста, орехи и тесто катаифи.
В итоге на одну плитку весом 200 г приходится больше 1000 калорий, написал телеграм-канал «Shot Проверка».
Сколько дубайского шоколада можно съесть
Попробовать дубайский шоколад можно, но в умеренном количестве, заявила телеграм-каналу диетолог Кристина Франц.
По её словам, допустимо съедать 20 г сладости в день.
Но при условии, что у вас нет проблем со здоровьем.
Десерт противопоказан людям с диабетом и избыточным весом.
Кроме того, орехи в составе шоколада могут спровоцировать диарею, добавила эксперт.
Чем опасен дубайский шоколад
В основе дубайского шоколада — молочный шоколад, в котором и так больше всего сахара по сравнению с другими видами.
Начинка только добавляет восточному десерту калорийности.
Большая концентрация сахара в маленькой порции быстро попадает в кровь, уровень глюкозы и инсулина резко подскакивает, предупредила врач-нутрициолог Жанна Садовская.
Кроме того, в жареном тесте для начинки, скорее всего, присутствуют трансжиры, которые повышают уровень холестерина.