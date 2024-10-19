Врач назвал пять продуктов, которые нужны людям за 40 лет

В любом возрасте, особенно после 40 лет, стоит стремиться к тому, чтобы каждая съеденная калория была наполнена пользой. Какая еда поможет поддержать гормональный баланс, продлить молодость, чувствовать себя бодро и не болеть, объяснила эндокринолог Екатерина Янг.

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На первом месте в списке, который врач приводит в своем Telegram-канале, - субпродукты.

"Особенно печень и говяжье сердце. Они содержат необходимый для восстановления клеток, мышц и долгого насыщения белок", - пишет Екатерина Янг.

Кроме того, такая еда обеспечивает организм гемовым железом, витаминами группы В. Есть в них важный для хорошего сна триптофан и коллаген для кожи, слизистых оболочек, костей и сосудов.

Также врач указала на темнолистовую зелень как на источник витамина С и антиоксидантов.

Для работы мозга и профилактики эстрогендоминирования хороши омега-3 жирные кислоты, которые можно получить из жирной рыбы.

По словам Екатерины Янг, стоит обратить внимание на цитрусовые. Они "подкисляют пищевой комок", помогая лучше усваивать белок. Также апельсины и мандарины помогают в борьбе с отечностью.

Источником ценных жиров, витамина Е, кальция и триптофана являются орехи.