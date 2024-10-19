Как похудеть в боках мужчине: три проверенных способа

Мужчины нередко задумываются, как похудеть в боках. Существует три проверенных способа достичь этой цели.

Первый способ — начать контролировать свое питание. Эксперты фитнес-индустрии напоминают, что организм теряет вес постепенно и равномерно, а не в одной конкретной зоне. Попробуйте сократить количество жирных и сладких продуктов, отдав предпочтение овощам и белковой пище.

Второй шаг к избавлению от «ушек» на боках — занятия спортом. Лучше всего обратиться к персональному тренеру, который сможет подобрать подходящую программу тренировок, обеспечивая быстрый и безопасный путь к достижению желаемых результатов. Заниматься можно и дома, но важно соблюдать правильную технику выполнения упражнений и избегать излишней нагрузки на первых этапах, чтобы предотвратить растяжения и травмы.

Третий способ — начать бороться с отеками. Отчасти лишние объемы в боках могут быть связаны именно с ними. Иногда отеки являются следствием недостаточного употребления воды. Кроме того, их появление провоцирует соленая и жирная еда. Нередко отеки появляются на фоне стресса и недосыпа, поэтому, стремясь избавиться от боков, следует внимательнее отнестись к распорядку дня.

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