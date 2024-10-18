Почему нельзя класть себе на колени механическую клавиатуру

Если вы привыкли печатать с клавиатурой на коленях, то готовьтесь к проблемам со здоровьем и не только.

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Ненадёжная опора

На коленях печатать неудобно, и это факт. Ваши мышцы сильнее нагружаются, из-за чего вы быстрее устаёте.

Осанка

Если держать клавиатуру при работе на коленях постоянно, то ваш позвоночник будет находиться в неестественном положении. Из-за этого может болеть поясница, перенапрягаться мышцы. Из-за сильной нагрузки на мышцы шеи у вас будет болеть голова, возникнет чувство дискомфорта.

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Синдром запястного канала

Если клавиатура постоянно находится на коленях, то запястья и кисти оказываются в неудобном положении. Это может привести к воспалению сухожилий в долгосрочной перспективе. В итоге вы можете заработать синдром запястного канала, который проявляется в виде покалывания, болей, онемения в пальцах.

Вред для клавиатуры

Корпус клавиатуры со временем может начать искривляться, а компоненты будут изнашиваться быстрее, поскольку во время печатания на коленях опора неустойчивая и нужно прикладывать больше усилий для нажатия на клавиши.